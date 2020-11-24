日本和歌山縣白濱町動物園「冒險世界」內，22日一隻大貓熊寶寶出生，也是動物公園裡誕生的第17隻大貓熊寶寶，在日本引發討論，有趣的是，新生寶寶的父親目前已高齡28歲，相當於人類80歲左右，創下最高齡雄性大貓熊紀錄。

日本首次在沒有大陸保育員的協助下，獨力接生大貓熊寶寶。(影片來源/youtube/THE PAGE（ザ・ページ）)

綜合日媒報導，雄性大貓熊寶寶於11月22日上午11:50出生，重157克、身長20.5公分，媽媽是今年滿20歲的「良濱」，而爸爸則是28歲的「永明」，資深貓熊飼養員中尾達子（Tatsuko Nakao）透露，對此非常高興，而剛出生的寶寶非常健康，「良濱甚至必須緊緊抓住牠，要不然寶寶隨時會從媽媽懷裡逃走」。

值得一提的是，大貓熊寶寶的爸爸「永明」1992年出生於大陸，目前已28歲，相當於人類80歲左右，前後與梅梅及良濱生下16隻貓熊寶寶，2年前成功繁殖，就已創下人工飼育自然交配產子最高齡雄性大貓熊的紀錄，沒想到如今又再度刷新紀錄，截至去年11月，「永明」已擁有22隻貓熊孫子，及3隻貓熊曾孫。

16th cub born to world’s oldest giant panda to father one http://www.asahi.com/ajw/articles/13955703 由 The Asahi Shimbun Asia & Japan Watch 發佈於 2020年11月23日 星期一

而由於今年受新冠疫情影響，大陸的大貓熊研究員無法入境日本協助接生，因此這次接生過程是「冒險世界」日本工作人員首度獨力完成。而兩隻貓熊今年6月間自然交配，「良濱」於10月下旬出現懷孕跡象，為了安全起見，園方便不再讓牠與遊客見面，隨時準備生產，而母子倆何時能公開展示，保育員將視進度再公布好消息。