鯊魚因為擁有利齒，一口咬下去就可以致命，因此不少人都相當害怕。近日，澳洲一名11歲的女孩和家人一起到海邊玩耍，突然發現有一隻小鯊魚被困在海灘邊的石頭縫中，她竟直接把手伸到水中抱起鯊魚，並將牠放生回海裡，整個過程都超級淡定！

比莉淡定地將鯊魚抱在懷中，並將牠放生到較深的海域(影片來源/FaceBook/ABC Hobart)

根據《ABC新聞》報導，日前艾比（Abby Gilbert）帶著11歲的女兒比莉（Billie Rea）和小兒子一起到金斯頓海灘（Kingston Beach）邊遊玩，途中比莉發現了一隻因為潮水而被困在石頭縫中的小鯊魚，她立刻踩上石頭、彎下腰，徒手把這隻鯊魚從水裡撈起並抱在懷中，接著跨過一個個長滿青苔的石頭，把鯊魚帶到海裡放生，整個過程比莉都表現的非常淡定，沒有一絲恐懼。

艾比透露當時的場景，比莉沒有任何預告地就直接朝著海邊前進，就像是一種與生俱來的能力，「我一看到就知道牠是什麼生物，而且我知道牠絕對不會傷害比莉」，最終一家人待在岸邊看著這隻被救援的鯊魚游走，一直到看不見牠的身影為止，「那是一個美好的時刻」。

艾比說比莉過去也曾照顧過許多當地受傷的野生動物，而且在參觀過一間海洋探索中心後就對海洋生物充滿熱愛，甚至那邊的志工還親手縫製了一隻鯊魚玩偶作為禮物送給她，這也成為了她睡覺時抱在懷中的心愛玩偶。

海洋專家內維爾（Neville Barrett）看見影片後，也稱讚比莉勇敢的行為，但同時也叮嚀大家，雖然看到受困動物我們需要採取行動，但還是要更加注意自己的安全，因為很多海洋生物身上都有刺或其他有毒的東西。