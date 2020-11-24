「宮廟文化」是台灣重要的傳統文化之一，但因為長期被鄉民貼上標籤，久而久之被歸類為亂象來源，只能默默承受負面形象。對此，有網友就好奇同樣也有宮廟文化的日本和台灣最大的關鍵差異是什麼？

一名網友在PTT八卦板發文，表示日本的祭典、宮廟文化和台灣十分相似，除了同樣都是在地信仰為了祈求風調雨順的儀式，也都有迎神、抬轎、放鞭炮、跳舞等環節。讓他忍不住好奇想知道兩者之間到底哪裡不一樣？

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言提出自己的看法「日本的祭典會到處煙蒂檳榔渣嗎？」、「日本再繞也就一年一兩次，台灣是三天兩頭就繞一次」、「宮廟放電音感覺比較不莊重」、「去日本玩的時侯看過祭典繞街，最大的差別就是沒有大聲喇叭噪音，都是人喊跟吹奏，熱鬧但不吵雜」。

有內行人則點出日本神社的「社會地位」和「紀律」是最關鍵的差異「日本神社的宮司或寺院的主持是世襲的，社會地位挺高的，有些甚至是過去的大名在明治之後擔任的」、「其實日本的宮廟活動跟廟會攤商也蠻多8+9的，不討人厭大概是因為不隨便嗆人，也較注重整體形象相對有紀律」、「日本神職門檻高 還需要考試培訓」、「日本神社是真的在修行，戒律很嚴」。