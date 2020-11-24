小鳥居然融化了！日本一名飼主養了2隻文鳥，由於近日天氣逐漸轉涼，面對溫度的差異，聰明的文鳥竟跳到電視機上尋找熱源，發現上面真的比較暖，便窩在電視機上取暖，有趣的是，其中一隻文鳥竟直接「融化」在電視上，而腹部底下的兩隻腳還消失，形成非常逗趣的畫面。

日本推特用戶＠bunchoshirasu是一位鳥類愛好者，於2017年3月開始養白文鳥，同年7月又再養一隻櫻文鳥，他經常在推特分享寵物鳥的日常，由於近日天氣逐漸變涼，因此2隻文鳥似乎也發覺到氣溫變冷，無意間站在電視機上，發現竟然非常溫暖，便經常靠上去取暖。

2隻文鳥日前又窩在電視機上，只見牠們腹部較大、毛又蓬鬆，其中一隻疑似想更靠近熱源，便將整個肚子貼在電視螢幕上，雙腳則被完全遮住，彷彿牠整隻融化了一樣，另外一隻也同樣窩在上面，露出圓滾滾的腹部，一邊歪著頭看鏡頭，露出非常滿足的表情。

這一系列照片曝光後，獲得7.9萬人按讚，不少人也被文鳥的模樣融化，直呼「第一眼還以為是假鳥」、「怎麼感覺像黏在電視機上的玩具」、「原來不只貓咪是液體，就連文鳥也是啊！」、「這是冰淇淋還是奶油啊，融化的好徹底」、「舒服到腳丫都消失了」。