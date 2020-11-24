水果放太久就會發酵產生酒精，若是不小心讓小動物誤吃了，就會看見這超級難得可愛的一幕！美國一名女子把家裡放了一陣子的梨子擺到戶外給自家的寵物豬吃，結果卻引來了附近的松鼠大口享用，沒想到這些梨子早已發酵，松鼠很快就產生了宿醉反應，東倒西歪的樣子讓大家都笑翻了。

松鼠眼神呆滯地吃著早餐，過程中還不斷向後倒去(影片來源/YouTube/PiggyGirl2010)

根據《每日郵報》報導，居住在明尼蘇達州的凱瑟琳（Kathleen Morlok）日前清理了自己的冰箱，發現底部有一個放了很久的袋子，裡面還裝有一些梨子，凱瑟琳沒有把它們丟掉，反而放了2顆到戶外給自家的寵物豬哈姆雷特（Hamlet）享用，但因為天氣實在太冷，哈姆雷特只吃掉1顆就回屋內休息。

不久後，剩下的食物吸引了松鼠來訪，牠抱起梨子就迅速逃到樹上，凱瑟琳見狀覺得很有趣，便把剩下的梨子都放到戶外，提供給松鼠們享用，然而當天晚上那隻松鼠再次回到凱瑟琳家外時，行為卻看起來有些詭異，牠在吃飯的時候不斷向後倒，那時候她才意識到，這些梨子很可能早就發酵了。

凱瑟琳為松鼠的情況感到擔心，她當晚就把梨子全部丟掉，並換上了一些種子和玉米，好險第二天早上這隻松鼠又回到原本的地方享用牠的「宿醉早餐」，從影片裡可以看到，牠好像還沉浸在微醺的狀態，眼神呆滯地吃著食物，過程中還不斷仰倒，靠著手抓住碗的邊緣才勉強維持平衡。

凱瑟琳事後也透露，這隻松鼠如今已經回歸了正常的生活，但還是經常會到她們家討食。