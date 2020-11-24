雖然吃美食是一件非常享受的事情，但一定都要先確認食材是否有乾淨、熟透，避免把一些「寄生蟲」也給吞下肚！印度一名男子因為出現腹痛且上吐下瀉的症狀到醫院就診，超音波一照竟看見他的胃裡面有好幾條又粗又長，外型類似於「外星生物觸手」的管狀物在瘋狂蠕動著！

The things you find sometimes in a man's stomach...



Say hi to Bob and Julie, the intestinal worms (A. lumbricoides)! pic.twitter.com/8GFVPGacDp — Emma Hollen (@Emma_Hollen) November 23, 2020

根據外媒報導，這件病例被分享在《新英格蘭醫學雜誌（New England Journal of Medicine）》，這名印度新德里男子在某天突然有了腹痛、上吐下瀉的嚴重症狀，便主動前往醫院就診，醫生檢查後發現他的血蛋白和血紅指數偏高，於是選擇先進行腹部的超音波檢查。

然而一照下去卻發現，男子的胃裡竟有好幾條又粗又長的管狀物在不斷地蠕動著，再加上分析了男子的糞便樣本後，發現裡面有蛔蟲的卵，因此判定胃中的管狀生物就是蛔蟲。所幸最後在吃了醫生開的抗寄生蟲藥後情況有所好轉，幾周後就通過糞便將蛔蟲給排出了體外。

據悉，蛔蟲是一種很常見的腸道寄生蟲，根據美國疾病管制與預防中心估計，全球約有8到12億的人體內存在著蛔蟲，而且在環境和衛生狀況較差的熱帶、亞熱帶最為常見；人們可能透過被汙染的雙手或食物而誤吞蛔蟲的卵，一旦牠進入消化系統，就可以生長到約35公分，造成腸道阻塞以及兒童發育遲緩等。