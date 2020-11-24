日本一名男子隱瞞了妻子自己不識字的事實，但在半年後就被揭穿，沒想到妻子竟笑著為他加油，終於在退休後，男子鼓起勇氣就讀夜間部學習識字，還特地手寫情書送給妻子表達感謝之情，讓所有人都為之動容，忍不住落下眼淚。

根據日媒報導，西畑保是家中的長男，因為母親早逝，需要和父親一起分擔家計，不過在小學時卻因為身上攜帶大筆金錢而被老師誤會偷東西，還讓他遭到同學排擠，西畑保從此輟學，這也讓他成為了一名文盲。

15歲，西畑保到大城市找工作遭受很多挫折，所幸在30歲那年遇到了一名壽司師傅相當體諒他的背景，歡迎他到店裡工作；幾年後，經過朋友的介紹，西畑保認識了皎子並對她一見鍾情，為了順利和皎子結婚，他隱瞞自己是文盲的事實，直到婚後半年後才被揭穿，當時皎子雖然表情驚訝卻沒有嫌棄，反而友善又溫暖地鼓勵他：「我們一起加油吧！」。

從那天開始，皎子成為了西畑保的「手」，不離不棄地相互陪伴超過30年，期間西畑保雖然有想要學習的念頭，卻因為工作關係無法實現；在他退休後65歲那年，才終於鼓起勇氣就讀夜間部學習，但年紀太大記憶力不好，讓學習之路變得困難，儘管如此，他也沒有放棄。

70歲那年的聖誕節，西畑保寫了人生第一封情書送給摯愛的妻子，歪歪扭扭的字跡充滿了對皎子的感謝，滿滿7頁的文字讓皎子非常感動，之後連續2年，西畑保都堅持給妻子寫情書；但好景不常，皎子在2014年去世，沒能再收到第4封情書。

84歲的西畑保在今年3月時順利畢業(影片來源/YouTube/ksb5ch)

如今84歲的西畑保已經從學校畢業，日本節目《ザ！世界仰天ニュース》前去採訪西畑保時，看到了他寫給妻子的第3封情書，也就是皎子所看到的最後一封情書，其中的最後一句寫道：「如果有來世，我還想再遇見妳」，浪漫又感人的字句，讓觀眾們都為之動容。