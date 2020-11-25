哈士奇擁有冷酷、凶狠的外表，卻經常做出令人摸不著頭緒的舉動，反差萌讓牠們被稱為「二哈」。大陸河南新鄉有一名主人，將哈士奇與黃金獵犬分別關在兩個籠子裡，未料放飯時，哈士奇竟一口咬走隔壁黃金獵犬的飯碗，讓人看得哭笑不得。

當時謝姓飼主剛放飯，2歲的哈士奇與黃金獵犬待在相鄰的籠裡狂吃，豈料之後不知什麼原因，牠們竟齜牙裂嘴的吵了起來，結果黃金獵犬似乎吵輸了，只能無奈的在籠子中來回踱步，下一秒哈士奇竟伸出脖子到隔壁，企圖吃黃金獵犬未吃完的飼料。

由於被籠子困住，因此哈士奇只能探出一顆頭，無法如願碰到黃金獵犬的飯碗，聰明的牠竟直接把食物整碗叼走，並放在自己的籠子前享用，這時黃金獵犬才驚覺食物被劫走，只能悔恨的待籠子裡急跳腳，眼睜睜的看著哈士奇把食物吃光，逗趣的過程全被主人拍了下來。

謝姓飼主透露「哈士奇當著我的面時，從來不搶」，沒想到意外拍到偷吃過程，不少人被哈士奇的舉動笑翻，表示「這一隻哈士奇不講武德啊！吵贏了還把對手的飯吃了」、「冬天解鎖智商」、「超霸道的惡鄰居，不只把食物搶走，還將對方的碗直接扔在地上」、「金毛：快打開籠子，讓我去修理隔壁那傢伙」、「狗狗為了吃，智商直接進化，比人還聰明啊」。