現代人不管是工作還是日常生活，都少不了使用通訊軟體互動，群組的功能更是讓人與人之間的溝通更加方便順暢。不過有網友昨（24）日就在PTT上好奇發問，想知道離職後到底該不該退出同事間的群組？對此，有過來人就分享自身的經驗，力勸不要退比較好！

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「離職了退下小圈圈群組很奇怪嗎？」發文，表示很多人應該跟他一樣，都有上班時和交情好同事共組小群組聊天的經驗。平常除了在裡面互相加油打氣之外，還可以一起抒發彼此在工作上的不滿。

但某天他離職之後，覺得未來和前同事交集的機會應該不多，決定退出群組。沒想到群組裡其他人卻不太理解這個舉動，認為離職了也不需要退群組，還一直邀他回去，讓他感到十分困擾，忍不住直呼「不知道大家離職了，也一定會退掉小群組嗎？」

文章曝光後掀起論戰，有贊同他的網友表示「斷捨離」、「換到外地相見的機會太低了，會直接退掉」、「如果覺得完全不會來往退也沒差」、「感情沒很好就退啊，我都不愛留群組的」、「不退才奇怪吧，除非真的連私交都很好」、「會有這想法，就是沒那麼好，退吧」、「退掉好嗎，是有利用價值嗎？」。

但有不少人都覺得留著代表留了人脈，說不定哪天對自己還是有幫助「互相打聽消息很好用，幹嘛退」、「我不會退，以後這些同事可能也會離職去別的公司」、「有時候圈子很小，留著人脈未必不是好事」、「做同一行的，搞不好哪天前同事就在你新面試的部門上班，可以問一問工作氣氛、實際上班時數、主管為人，這些外面根本打聽不到的，幹嘛不要」。