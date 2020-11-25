動物面對同伴逝世，儘管不知道什麼是死亡，但牠們仍會感到悲傷。大陸陝西一名飼主養了2隻狗，牠們從小就玩在一起，日前其中一隻跑在街上被車撞死，讓飼主非常傷心，期間在挖坑埋愛犬屍體時，另外一隻竟跳進去，似乎想叫醒對方。

根據《梨視頻》報導，居住在西安的童姓飼主，半年前養了2隻狗，當時牠們只有2個月大，從小一起長大的牠們，感情也非常的好，豈料日前他不小心忘記關門，導致其中一隻偷溜出去玩，直到第二天早上約5、6點左右，大門警衛才打電話告訴他，狗被車撞死了。

警衛幫忙將狗的屍體拉回來，飼主對此非常傷心，最終決定挖一個坑，安葬愛犬的屍體，豈料埋到一半時，另外一隻狗看到玩伴躺在土裡，竟跳進坑裡挖土，期間還不斷用前肢拍打屍體，似乎以為玩伴正在睡覺，試圖將對方叫醒，讓飼主看得非常不捨。

童姓飼主表示，愛犬好像也知道玩伴離開了，之後幾天都沒什麼精神，看到這一幕也非常感動。不少網友回應「愛牠就要看好牠，不應該讓狗亂跑出去，不管是對狗還是車，都非常危險」、「狗真的很聰明，也會懂得難過」、「牠一定是以為玩伴睡著了，還在等牠醒來一起玩」。