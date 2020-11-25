美國德州（Texas）有一對夫妻，發現家附近經常出現一隻流浪狗，常躲在樹叢裡東張西望，儘管牠體型壯碩，但個性卻非常膽小，只要一有人靠近，牠就會後退拉開距離，甚至低吼警告，由於當地居民擔心牠會造成威脅，因此希望將牠趕走，而夫妻倆非常不忍，花了1年的時間成功收編牠。

流浪狗Scooby（史酷比）原本不信任人，但在喬伊的照料下終於放下戒心。(影片來源/youtube/The Dodo)

根據《The Dodo》報導，喬伊(Joe)和瑪麗亞(Maria)1年前發現，住家附近出現一隻流浪狗，每當他們試圖接近牠時，狗就會不斷狂吠，並將耳朵豎起來，似乎想把對方逼退，由於牠不信任人類，因此他們一直無法靠近牠，而當地居民看牠體型壯碩，性格兇猛，因此希望將牠趕走。

喬伊和瑪麗亞非常不忍，試圖要將流浪狗收編，期間曾用食物誘導，讓狗自行靠近，但牠總是叼了食物後就跑開，讓夫妻倆非常無奈，再加上天氣逐漸轉涼，甚至還下了大雪，浪浪一度消失了，也讓夫妻倆非常擔心牠的安危，所幸春天來臨後，浪浪又再度現身。

餵了1年左右，流浪狗也慢慢卸下心防，與夫妻倆的關係更親密，也願意與喬伊走在一起，甚至還會跑到他們家附近遊蕩，夫妻最終派出愛犬薩姆森(Samson)與浪浪打交道，牠們很快就玩在一起，而當兩隻狗都玩累時，薩姆森便走回家休息，浪浪發現後緊跟在後，但走到門口時，牠還是遲疑了。

喬伊與妻子趕緊鼓勵牠，最終讓浪浪放下戒心，他們也順利收編，並取名為「Scooby（史酷比）」，而歷經1年的努力，喬伊看到這一幕後，感到非常興奮，表示「你敢相信嗎！牠走進我家了，我們花了1年的時間啊！」，如今他們將愛犬照顧得無微不至，甚至還幫史酷比創IG帳號，擁有3.3萬粉絲。