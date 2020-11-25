狗不只是人類的好朋友，靈敏的反應也讓牠們經常在危急時刻派上用場！美國一名飼主今（25）日在臉書分享，家裡愛犬近日突莫名對著家裡某處狂吠，等他上前查看才發現差點釀成火災，趕緊通報消防隊前來處理，全家人也因此幸運逃過一劫。

狗狗突然對著家中插座狂吠，飼主仔細檢查才發現裡面已經走火。(圖翻攝自FB/Dogspotting Society)

美國一名女飼主帕比（Caitlyn Radel-Paaby）養了一隻白色大狗狗，她今日在臉書社團「Dogspotting Society」發文，表示一家人正準備上床睡覺的時候，愛犬突然緊張地對著家裡一處插座吠叫，她好奇上前查看，這才發現插座牆壁內部已經開始起火，還透出紅色的火光。

帕比激動的說道「我不知道該怎麼形容我有多為牠感到驕傲！牠救了全家人的命，要不是牠有聞到燒焦味，根本不會有人注意到，火勢也會在我們睡覺之後蔓延整間屋子」隨後一家人也馬上通知消防隊前來處理，結束這一場驚魂記。

文章曝光後掀起熱議，網友看了紛紛留言「好險狗狗有發現，讓家裡免於一場災難」、「牛排大餐請準備！」、「我的貓上個月差點燒了我們家，所以你真的很幸運XD」、「好棒的狗狗牠值得最棒的大餐」、「牠也太聰明了吧」、「先替貓奴哭了」。