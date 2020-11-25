大自然是個弱肉強食的殘酷世界，不過雖然獵食者和獵物們之間有著明顯的食物鏈關係，但偶爾也會看見獵食者彼此之間的爭鬥。日前，印度一名攝影師就在保護區中目擊了孟加拉虎和懶熊的激戰過程！

根據外媒報導，33歲的帕雷卡（Arpit Parekh）是一名攝影師兼導遊，日前他在馬哈拉什特拉邦的「Tadoba Andhari」老虎保護區中目擊到了孟加拉虎和懶熊激戰的驚人畫面。當時懶熊正在灌木叢中午睡，突然一隻孟加拉虎衝了進去，懶熊隨即察覺危險、發出尖叫聲，兩個動物之間的戰爭也就此展開。

不久後，牠們一路打到了湖畔旁空曠的區域，影片中可以看到，孟加拉虎狠狠地咬住了懶熊的身體，雙方維持著同一個姿勢僵持不下，正當大家都覺得懶熊處於弱勢，可能要打輸的時候，老虎卻突然像是沒了力氣，鬆開了嘴巴，懶熊身上雖然有著明顯的傷口，但依舊用盡全力衝向老虎反擊，最終雙方都沒了繼續打下去的意願，各自離開了。

帕雷卡非常開心自己可以見到這激烈的一戰，「這是一生只有一次的見證，它顯現出了在野外要生存是一件多麼艱難的事情」，並且推測這很可能是因為爭奪水資源才引發的爭鬥，「他們必須面對生與死的挑戰，足以凸顯水資源的珍貴」。

據悉，懶熊（sloth bear）主要分布於印度、斯里蘭卡、巴基斯坦等地，全身被長且蓬鬆的毛髮給覆蓋，胸口還有個和「台灣黑熊」很類似的V字白色花紋，雖然外型看起來非常可愛，但事實上牠們擁有尖銳的長爪和強健的體魄，是造成最多人類傷亡的熊科動物，因此也有了「世界上最致命的熊」的稱號。