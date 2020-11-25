敵人的敵人雖然不見得是朋友，但肯定是救星！有網友表示曾有國內研究團隊透過實驗發現，白頭翁遇到天敵領角鴞的時候，會立即呼喚各種鳥類前來幫忙，甚至可以召喚出「終極大魔王」前來攻擊對方。文章貼出後立刻掀起討論，不少人都笑稱：是在打怪嗎？

是召喚大魔王之術！ 　 一句話懶人包：白頭翁的滋擾叫聲會召喚鳳頭蒼鷹前來殺爆領角鴞這位夜裡的白頭翁掠食者。

CrocoMan-GO 鱷名遠播發佈於 2020年11月20日 星期五

一名網友日前在臉書社團「Ecology & Evolution translated『生態演化』中文分享版」發文，表示有許多小型鳥類發現掠食者時會呼朋引伴前來嗆聲，結合眾鳥之力將對方驅離，這種行為被稱為群聚滋擾叫聲（mobbing call）。

原PO進一步提到，群聚滋擾叫聲的功能有不少假說，包含「警示弱小個體、向掠食者彰顯我已經注意到你這壞傢伙惹、驅趕掠食者、或教導子代去辨識生活中的危險人物」等等，他原本認為這種行為的風險很高，既浪費能量也會暴露自己的位置。

沒想到國內有研究團隊就證實，這種看似雜亂無章的叫聲，其實暗藏特殊含義。該研究團隊以平地林地最常群聚滋擾的白頭翁當作實驗主角，發現白頭翁遇上天敵領角鴞所發出的群聚滋擾叫聲，能夠向領角鴞的天敵鳳頭蒼鷹傳遞「這裡有領角鴞！」的訊息。

此時被吸引過來的鳳頭蒼鷹攻擊目標將會鎖定領角鴞，和白頭翁形成一種微妙的同盟關係，也正好印證群聚滋擾叫聲能吸引更強大的掠食者的假說（attract the mightier）。

文章來源：Ecology & Evolution translated 「生態演化」中文分享版
文章來源：FB/CrocoMan-GO 鱷名遠播
文章來源：生態通
兒子怨便當滷蛋超鹹 媽媽坦白真相傻眼了
愛犬突對插座狂吠 下秒竄出火光 飼主感動：牠救了全家
離職要退同事群組嗎？網揭1原因急勸：留著比較好
#白頭翁 #領角鴞 #鳳頭蒼鷹 #群聚滋擾叫聲 #假說