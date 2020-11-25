敵人的敵人雖然不見得是朋友，但肯定是救星！有網友表示曾有國內研究團隊透過實驗發現，白頭翁遇到天敵領角鴞的時候，會立即呼喚各種鳥類前來幫忙，甚至可以召喚出「終極大魔王」前來攻擊對方。文章貼出後立刻掀起討論，不少人都笑稱：是在打怪嗎？

一名網友日前在臉書社團「Ecology & Evolution translated『生態演化』中文分享版」發文，表示有許多小型鳥類發現掠食者時會呼朋引伴前來嗆聲，結合眾鳥之力將對方驅離，這種行為被稱為群聚滋擾叫聲（mobbing call）。

原PO進一步提到，群聚滋擾叫聲的功能有不少假說，包含「警示弱小個體、向掠食者彰顯我已經注意到你這壞傢伙惹、驅趕掠食者、或教導子代去辨識生活中的危險人物」等等，他原本認為這種行為的風險很高，既浪費能量也會暴露自己的位置。

沒想到國內有研究團隊就證實，這種看似雜亂無章的叫聲，其實暗藏特殊含義。該研究團隊以平地林地最常群聚滋擾的白頭翁當作實驗主角，發現白頭翁遇上天敵領角鴞所發出的群聚滋擾叫聲，能夠向領角鴞的天敵鳳頭蒼鷹傳遞「這裡有領角鴞！」的訊息。

此時被吸引過來的鳳頭蒼鷹攻擊目標將會鎖定領角鴞，和白頭翁形成一種微妙的同盟關係，也正好印證群聚滋擾叫聲能吸引更強大的掠食者的假說（attract the mightier）。