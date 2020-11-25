毛小孩對於飼主來說都是像家人一樣珍貴的存在，如果牠們不見、受傷或發生意外，飼主都會非常焦急和難過。英國一對夫妻所飼養的可卡獵犬在6年前遭人偷走，夫妻對此感到非常痛心，不過就在近日，他們的愛犬終於被找到，最後順利回到了他們的身邊。

霍爾夫妻和邦妮6年後再次重逢，雙方的情緒都相當激動開心(影片來源/YouTube/Daily Mail)

根據《每日郵報》報導，霍爾（Simon Hall）和妻子卡羅琳（Caroline）原本飼養了一隻名叫「邦妮（Bonnie）」的可卡獵犬，然而在2014年5月被人偷走，夫妻倆對此感到非常難過，直到2年前都還是不斷地查找著各個寵物走失的網站，希望可以發現邦妮的蹤影，但每次的結果都是無功而返。

但就在本月19日，也是邦妮10歲生日的前一天，霍爾夫妻接到了來自動物收容所的電話，告知他們邦妮在離家約320公里的地方被發現，並請他們來接愛犬回家，夫妻兩人對此都感到又驚又喜，卡羅琳表示：「我們簡直不敢相信，就在幾年前幾乎都要放棄希望了，但我還是一直堅持在瀏覽著寵物走失網站」。

在被接回家之前，邦妮被獸醫照料的很好，而且還接受了子宮切除手術，獸醫認為邦妮可能被人抓去作為「繁殖犬」，而且最後一次生育就在大約2個月以內，動物收容所的負責人卡洛琳（Caroline Trigg）也指出，在邦妮走失的6年內都沒有人帶牠看過獸醫，否則早就會因為體內植入的晶片而找到主人。

邦妮在見到霍爾夫妻的時候開心地搖著尾巴，霍爾先生表示帶邦妮回家的第一件事情就是為牠介紹新的寵物狗傑西，並在火爐前度過一個寧靜的夜晚，「天知道牠這幾年都經歷了什麼，但至少我們還能找回牠，並給予牠愛和關懷」。