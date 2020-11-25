今年因為疫情的影響，有很多人原訂的計畫都被打亂，甚至連結婚宴客都被迫延期，或是改採取線上方式舉辦，無法讓親朋好友現場感受新人幸福的氛圍。大陸上海一對新人原本預計在本月21日舉辦婚禮，但因為新郎工作的醫院有人確診新冠肺炎，讓他被召回院內隔離，而婚禮現場也剩下新娘一人獨自完成。

新郎透過視訊通話的方式現身，一說話就讓新娘忍不住淚崩(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《澎湃新聞》報導，新郎王嘉琪是上海浦東醫院的醫生，而新娘朱倩則是另一間醫院的護理師，小倆口原本計畫要在本月21日舉辦婚禮，但就在前一天，王嘉琪卻因為醫院有同事確診而收到「緊急召回」的通知，獨留朱倩一人完成隔天的儀式。

婚禮當天，朱倩雖然身穿白紗成為最美的新娘，但神情卻略顯落寞，獨自走上喜宴的台上，但不久後王嘉琪就身穿著禮服透過視訊通話現身，身後還站著一群他的同事們，藉由視訊的方式來參與這場婚禮，王嘉琪開口感謝到場的賓客，還指出因為疫情的關係，自己實在無法親自到場，朱倩一聽到這裡便忍不住落下眼淚，在場的賓客們也都紅了眼眶。

這段婚禮影片很快就在網路瘋傳，網友們對於這對新人的遭遇都備感不捨，紛紛留言獻上祝福：「醫護人員真的不容易，感謝你們」、「雖然被迫無奈，但確實是一場意義非凡的婚禮，希望他們幸福！」、「我又相信愛情了」；朱倩得知後也很感謝大家，稱雖然有些遺憾，但仍能理解並支持丈夫；王嘉琪則透露對妻子存有虧欠，將來一定會好好彌補，兩人甜蜜且深厚的感情羨煞眾人。