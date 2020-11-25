對於吃貨來說，就算被關在一個狹小的地方，但只要裡面充滿著美食，那也不算太糟糕的事情！英國一名老奶奶在自家花園放置了一個餵鳥器，沒想到某天卻在裡面發現一隻睡鼠，牠似乎是好好享用過裡面的葵花籽和小米，但因為吃得太撐、肚子太大而被困住，只好傻傻地待在裡面出不來。

根據外媒報導，這名老奶奶謝麗爾（Cheryl Hewins）居住在英國懷特島，她在自家的花園中擺了一個餵鳥器，並在裡面放了葵花籽和小米等飼料，提供給前來「作客」的小鳥享用。

Dozy dormouse gets stuck in garden bird feeder on the Isle of Wight https://t.co/2TOqYfeJvg — BBC News (UK) (@BBCNews) November 19, 2020

某天外出散步時，謝麗爾覺得餵鳥器有些動靜，便上前查看，原本以為是有小鳥正在吃東西，沒想到卻看見了一團毛絨絨的睡鼠，牠不斷地在裡面跳動著，試圖想從原本的圓形洞口鑽出，但似乎是因為才剛剛飽餐一頓，肚子太大了，讓牠完全被卡住出不來。

謝麗爾感到驚喜，但也擔心這隻睡鼠的情況，於是到臉書社團中尋求幫助，連絡上一名叫作凱瑟琳（Catherine Holder）的女子，對方立刻前往她家，並教謝麗爾將餵鼠器放到植被上，讓睡鼠自行脫困的辦法。

凱瑟琳事後也發文表示，自己在看見照片後簡直不敢相信，睡鼠坐在餵鳥器中身型龐大，模樣異常搞笑，很開心牠在老奶奶家吃得愉快。不過睡鼠通常只會在傍晚或晚上活動，因此牠可能已經受困長達2個半小時的時間。