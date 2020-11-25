因為氣候變遷、全球環境變化以及人類開發，許多自然生態都因此受到威脅，甚至出現了闖入人類領域、自相殘殺等等異常的行為。前陣子，俄羅斯一名野生動物保護員也目擊了這樣的慘況，她在船上看見岸邊有一隻棕熊正在啃食著幼熊的屍體，見到有人經過還警惕地抬起頭查看狀況，畫面相當震撼。

根據外媒報導，野生動物保護員莉亞娜（Liana Varavskaya）上個月底在堪察加半島的庫頁湖（Kurile Lake）搭船考察的時候，突然看見岸邊有一隻成年的雄性棕熊殘忍地啃食著自己的幼熊，當牠發現有人靠近時，立刻警覺地抬起頭來查看情況。

莉亞娜透露，庫頁湖的周邊地區是歐洲和亞洲受保護棕熊數量最多的地方，大約有800多隻，但當地因為鮭魚短缺的問題，飢餓的棕熊們吃下幼熊的事件越來越頻繁，推測背後最主要的原因很可能和氣候變遷有關。

事後，莉亞娜也將這段震驚的畫面分享到她的Instagram，並補充說明，棕熊看見人類靠近時會擔心是否能保住自己的獵物，這樣子的照片或影片完全只能在船上拍攝，絕對禁止人們靠近正在獵食的棕熊，否則牠很快就會發動攻擊，讓靠近的人類成為下一個狩獵對象。