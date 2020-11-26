韓國仁川一名74歲老翁，在今年5月領養2隻珍島犬，承諾會將牠們照顧好，豈料不到2小時後，原飼主詢問狗的狀況時，卻得不到回應，殊不知老翁早就帶狗至屠宰場宰殺，並與友人一起享用狗肉湯，事件曝光後引發眾怒，6萬多人聯署要求對老翁嚴懲。

韓國民眾得知，老翁假借領養的名義，成功拿到狗並宰殺，氣得至青瓦台網站上連署請願。(影片來源/youtube/JTBC News)

綜合韓媒報導，74歲老翁於5月17日，在南區領養了兩隻珍島犬，分別是1歲及3歲，並向原飼主保證「絕不會屠殺、食用，並負責將牠們養大」，但實際上早在前一天，老翁就與76歲朋友收取10萬韓元(約新台幣2563元)，相約將狗殺了煮湯進補。

老翁領到小狗1個小時後，支付12萬韓元(約新台幣3076元)給屠宰場老闆，請對方幫忙把狗殺了，當原飼主想查看狗的狀況時，才知道狗已被煮成湯喝，讓他難以接受，氣得在青瓦台網站請願，寫下「領養不到2小時的狗被宰殺了」，殘忍事件才因此曝光。

原飼主提到，老翁在領養狗之前，他就再三囑咐要對方好好飼養，而老翁也給予保證，叫他別擔心，他才放心將狗交出去，沒想到仍發生憾事，「我希望能加強動物保護法，不要再有受害犬隻出現」，法官表示，受害者精神上受到極大痛苦，且老翁曾犯下欺詐，鑑於此情況有必要嚴懲。

由於老翁在2000年，曾因詐騙罪被判罰款100萬韓元（約新台幣2.5萬），如今又以領養名義殺狗，違反《動物保護法》，必需對他進行嚴厲的處罰，最終被判6個月有期徒刑，而屠宰場老闆與老翁友人皆坦承犯案，各被判處4個月刑期，緩刑1年。