印度上周發生一起離奇命案，一名女子想放火除掉屋內蟻窩，沒想到螞蟻著火後竟往她身上狂竄，造成她不慎將煤油撒在身上，最後慘被大火吞噬，全身燒燙傷面積達90%，雖然緊急送醫還是回天乏術。

根據外媒報導，印度一名27歲女子桑吉塔和家人一起住在泰米爾納德邦的阿明吉卡拉伊區(Aminjikarai)。21日下午桑吉塔和母親想放火燒掉家中蟻窩，母親用點燃的報紙在蟻窩放火，受到攻擊的螞蟻大軍隨即四處亂竄。

沒想到有部分螞蟻爬到桑吉塔腿上，讓急著甩掉螞蟻的她不小心將手上的煤油淋在身上，意外「引火上身」，轉眼間就被火焰吞沒，母親在過程中也被大火燒傷。

在屋外聽到呼救聲的父親趕緊找鄰居幫忙撲滅火勢，並將母女倆送到當地醫院進行治療，但桑吉塔全身燒燙傷面積達90%，經過搶救仍傷重不治，母親目前已經出院。

報導指出，桑吉塔生前在IT公司任職，還有一個兄弟在讀大學，從事司機工作的父親則受疫情影響不久前失業，讓桑吉塔成為家中唯一的經濟支柱。家人傷心的表示，除了痛失愛女之外，全家生活也出現問題，真的不知道該怎麼辦才好。