大貓熊寶寶「圓寶」出生已5個月，如今更進入調皮期，對任何事都非常好奇，經常把自己搞得髒兮兮，讓保育員傷透腦筋，期間也結交了「水盆君」、「藍桶君」等好友，近日牠在進行例行性量體重時，沒想到和塑膠箱培養出感情。

大貓熊寶寶「圓寶」會進行例行性健康檢查，也因此與「箱子君」結識。(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

臺北市立動物園在YouTube分享圓寶的近況，牠近日找到專屬的「秘密基地」觀音棕竹區，只要一出門就會直奔基地探險，有時玩累了就原地倒頭睡，模樣非常可愛，而「圓寶」出生後，都會進行例行性健康檢查，其中也包括量體重。

由於保育員擔心量體重時，圓寶會亂動難以測量，因此會將牠裝進塑膠箱中，再放到磅秤上量體重，朝夕相處下，圓寶也與塑膠箱培養出感情，不過隨著「圓寶」越長越大，保育員也換了一個容量較大的，但牠仍難以忘懷小塑膠箱的好。

當保育員幫忙量完體重後，抱著塑膠箱將圓寶帶回室內，豈料圓寶發現塑膠箱要被奪走時，當下非常的不捨，堅持要待在塑膠箱裡玩，保育員試圖弄翻箱子將圓寶倒出來，但牠滾出來後，又再次爬進塑膠箱內，彷彿在說「我還要跟箱子一起玩啦！」，把對方當成自己的玩伴。