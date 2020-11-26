聽到天花板傳出怪聲，有些人可能會以為是漏水或老鼠，但若是一條蛇，恐怕會把人嚇壞。泰國曼谷一間公司的員工日前發現辦公室天花板經常傳出聲音，讓他們感覺非常奇怪，有天好奇的用手機拍攝，沒想到竟從燈與天花板的縫隙中鑽出一條青蛇。

公司職員原本想拍天花板的狀況給裝修師傅看，未料意外目擊青蛇掉下的瞬間。(影片來源/youtunbe/Thairath)

綜合泰媒報導，一名員工在臉書透露，先前在公司的儲藏室裡，聽到頭頂上方傳出怪聲，查看發現聲音來自天花板，觀察了1個月後，發現每到接近傍晚時，天花板就會出現怪聲，讓員工都非常困惑，因此近日便好奇查看，並用手機錄影。

結果竟拍到天花板與電燈的縫隙間，竄出一條青蛇，嚇得他們差點把手機扔掉落跑，該公司員工隨後將影片分享至臉書，表示這一條蛇應該在上面住了1個月多，今天才探出頭與他們打招呼，也確定天花板上的怪聲，應該就是牠發出來的。

而該名員工也提到，原以為怪聲是漏水還是其他原因造成，因此才會拍攝影片，想拿給裝修師傅看，沒想到竟是蛇，把他們嚇得魂都要飛了，所幸最後成功將蛇抓住。

不少網友則回應「幸好牠一直待在天花板上沒有下來，若是在沒有人看到的情況下出來，在辦公室亂竄，恐會造成不堪設想的後果」。