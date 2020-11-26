印度本周發生一起猛虎傷人的駭人事件，一群男子莫名被一隻誤入村莊的老虎追殺，其中一人在逃跑過程中慘被老虎盯上。為了躲避攻擊，該名男子跳入一個巨大深坑，緊追在後的老虎也躍下，目前老虎已回到平地，但男子生死未卜。

Tiger chases a guy into a pit near Tezpur, Assam this morning. Three persons injured. Tiger hopefully safe too. Forest Dept officials at site. pic.twitter.com/uCpIA2op5s — Shiv Aroor (@ShivAroor) November 24, 2020

據外媒報導，印度阿薩姆邦的泰茲普爾鎮（Tezpur）24日出現一隻老虎在村裡亂竄。從流出的畫面看到，牠鎖定一群男子瘋狂追殺，其中一名速度較慢的男子更成為牠獵殺的目標，正當老虎準備向他伸出利爪時，男子決定跳入一處4.5公尺深的坑洞保命，未料老虎也跟著躍下，讓一旁目睹民眾嚇得驚聲尖叫。

Forest officials suspect that the tiger might have strayed out of Kaziranga National Park or Nameri National Park and Forest Reserve. pic.twitter.com/RqFxZMH1WJ — The New Indian Express (@NewIndianXpress) November 24, 2020

報導指出，該老虎已回到平地，目前仍在附近遊蕩，至少有2人受傷，而墜入坑洞的男子至今仍生死未卜。

當地官員席瓦庫瑪（Sivakuma）推測，老虎可能是從附近的卡茲蘭加國家公園或納默里國家公園森林保護區逃脫。相關單位已經準備好麻醉針，但只會在必要情況下下才會使用，因為對正在追逐獵物的老虎注射麻醉，可能更激怒牠波及到周圍民眾，需仔細評估狀況。

近年來因為棲息地頻遭人類入侵，導致老虎攻擊人類的事件頻傳，當地政府統計顯示，光是2014到2019年，印度就有225人被老虎襲擊死亡，今年6月更有一隻老虎一口氣咬死3人的恐怖事件。