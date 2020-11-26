紐西蘭東部的查拉姆群島沿岸近日驚見100多頭領航鯨擱淺，集體死在沙灘上，畫面讓人看得怵目驚心，由於事發地點較遙遠，因此待保護部人員抵達現場時，許多鯨豚早已奄奄一息，其中有些傷勢過於嚴重，因此只能進行安樂死。

根據《衛報》報導，查拉姆群島（Chatham Islands）距離紐西蘭南島500英里處，上周日（22日）約中午左右，紐西蘭保護部（Department of Conservation）得知島上有鯨豚大規模擱淺，無奈地理位置過於偏遠，且島上供電不穩導致聯繫困難，救援工作也因此延誤，他們直到下午3點才抵達。

生物多樣性保護員威爾契（Jemma Welch）表示，現場有97頭領航鯨與3隻海豚擱淺，當他們抵達時，只剩26頭鯨魚還活著，大部分都已奄奄一息，而當時海況極差，考慮到鯨豚恐會引來大白鯊覓食，因此施以安樂死，而擱淺的鯨豚將置於原地自然腐爛，當局也邀請原住民替鯨豚的舉行儀式紀念。

More than 120 whales die in mass stranding on Chatham Islands https://t.co/sI6ZsuLIsp — Guardian news (@guardiannews) November 25, 2020

不過為何會發生大規模擱淺，有科學家認為，領航鯨體型小，且有成群結隊的生活習性，期間可能遇大白鯊群等天敵襲擊，才會出現大規模鯨豚擱淺狀況，也可能是染病、導航系統出錯等原因導致。

而紐西蘭梅西大學的海洋哺乳動物專家史達欽（Karen Stockin）曾表示，隨著地球氣溫攀升，海洋的溫度也跟著升高，使鯨豚類的獵物更靠近岸邊，迫使牠們游到淺水區覓食，也可能是造成擱淺原因。

而類似事件不只一起，本周一（23日）也有2頭領航鯨在此沙灘擱淺，最終執行安樂死。而查拉姆群島上居民僅600人，但卻是鯨豚擱淺的「熱點」，在1918年也曾出現大規模擱淺狀況，當時數量多達1千多頭，最終全數死亡。

島上一名攝影師兼潛水員的居民懷爾德（Sam Wild）透露，當局憂大白鯊出沒，因此要求民眾離開海域，他才知道擱淺事件，期間拍下現場畫面，讓人看得相當痛心。