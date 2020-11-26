正常人都是要靠後天努力，才能獲得好成績，但有人就是天生聰明，無須花費多大力氣，就能打趴一堆人。日本有一名天才「米山維斗」，從小就展現出高智商，3歲開始學拉小提琴，小學4年級時還參加全國小學生模考，拿到全國第一的成績，甚至在12歲時開公司，優秀的成績讓許多人看傻眼。

綜合日媒報導，1999年出生的米山維斗天資聰穎，3歲時就對電腦很感興趣，還曾詢問父母該如何使用Word和Excel，不僅如此，在讀幼稚園時，他與一般的小孩並不同，對於太空、礦石、化石等相當著迷，經常閱讀相關書籍來滿足求知慾。

由於米山維斗就讀的幼稚園是美式學校，課程多以實作、發掘專長為主，讓他也因此接觸到太陽系，開啟對太空的好奇，再者學校採用全英語教學，因此他的英文能力也不差，更指自己能夠這麼早找到興趣，主要是擁有得天獨厚的學習環境，讓他更容易去探索新知。

米山維斗上小學三年級後，由於學校禁止學生帶玩具，而當時正好流行桌上遊戲，他發現市面上的紙牌遊戲多為競技類，他希望可以開創新玩法，因此製作一套遊戲卡片，並結合自己喜歡的化學，他指自己設計的卡牌，讓玩家不只能在遊戲中獲得快樂，也可以一邊學習。

當時米山維斗的卡牌，僅限於朋友之間玩，升上小學五年級後，他出於好奇將卡牌拿至「2010東京國際科學展」參展，沒想到意外獲得好評，原本沒有想開公司的他，也有了將卡片遊戲商業化的想法，為此便開了一間公司「CHEMISTRYQUEST」，隔年販售自創的遊戲卡片，成功賣出8萬5000套，當時他只有12歲。

米山維斗的父親原本在IT公司工作，直到兒子開公司後，父親選擇辭職，進到兒子的公司裡幫忙，夫妻倆對於兒子的高智商，也都感到非常驚訝，而今年21歲的米山維斗，目前就讀於東京大學，透露從小學以來就非常喜歡鐵路，因此便進行了研究，發現鐵路的交通系統非常有趣，未來希望可以研究運輸基礎設施及設計等專業。