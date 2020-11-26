美國加州一名員警日前在大街上攔截超速駕駛，準備開罰單時，竟被一隻脾氣火爆的火雞飛踢，似乎是看見員警闖入牠的地盤心生不滿，甚至不斷對著員警繞車追咬，一人一雞你追我跑的荒謬情景，全被員警的密錄器給拍了下來，畫面曝光後網友全笑翻了

畫面中可見，員警當時發現一台白色轎車超速，上前將其攔截，並準備開罰單，沒想到突然出現一隻火雞，對著員警飛踢驅趕，彷彿是在嗆聲「車上那傢伙我罩的！你最好識相一點，有多遠滾多遠！」

眼見情況逐漸失控，員警只好繞到白車旁邊笑說「看來這隻火雞並不想讓你收罰單」，接著給予口頭警告後，就讓駕駛離開，而駕駛也被這出乎意料的劇情發展給逗笑了。有趣的是，待駕駛離開後，火雞瞪了員警一眼後也默默離開現場，留下一臉錯愕的員警又好氣又好笑。

事實上，這段有趣的影片早在2019年就在網路上瘋傳，不少人被員警和火雞的繞車追逐戰給逗笑了，如今影片在感恩節再度於網路上瘋傳，不少網友看了也打趣笑說「正義a火雞上線啦」、「超有靈性的火雞」、「之前有被鴿子擋到測速照相，這次有不讓警察開單的火雞」、「感恩節最感恩的事」、「我也需要一隻這樣的火雞」。