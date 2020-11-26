創意有特色的小物能增添生活中的趣味，但沒拿捏好恐怕會造成反效果！一名網友昨（25）日在臉書上分享，表示日前晚餐時老是感覺哪裡不對勁，細看才發現醬油中浮出一張笑臉，讓他當場嚇壞，忍不住直呼：褲底差點一包。

其實只是醬油碟底部有立體浮標的卡通人物，該名網友醬油又倒太多才會造成這種恐怖的效果。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示前天晚上家裡吃水餃，進食過程中卻一直感覺到奇怪的視線，從他附上的照片中可以看到，眼前裝滿黑色醬油的小碟子裡頭，竟浮出一張詭異的笑臉，直直盯著看的模樣讓人心裡發毛。

網友看了紛紛留言「挫幾勒」、「笑到你發寒，你再沾試試看」、「以為顯靈了！」、「會做惡夢」、「深藏不露的一抹微笑」、「怕」、「就這樣看著你，看著你，目不轉睛」、「當你凝視著黑暗，黑暗也凝視着你」、「有點像IT的小丑」。

事後原PO也有揭曉背後真相，透露這個醬油碟是他老婆買的立體醬油碟，上面印有卡通花栗鼠的可愛笑臉，都是他不小心倒太多才會意外造成這起「靈異事件」。不少也有購買的網友也笑稱「這碟子我家也有，倒醬油後變怨念很深的碟子」、「這我有！但是捨不得拿出來用，今日一看！嗯…更不會拿出來了」。