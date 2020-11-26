俄羅斯一名狠心媽媽帶狗出門後就消失8天，留10歲兒子獨自1人在家，只留了生米讓他度日。男童直到餓得受不了才向鄰居求救，還因為害怕被送到孤兒院，不停哀求對方不要報警，最後因為健康情況惡化被警急送醫治療。

Boy, ten, is locked in his cockroach-infested Moscow home alone for eight days with no food or water https://t.co/H1hD7nzRy6 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 25, 2020

根據外媒報導，俄羅斯一名31歲的女子阿扎倫科娃（Natalya Azarenkova）將10歲兒子米哈伊爾（Mikhail）獨自留在位於佩瑞德爾基諾的公寓中，自己則帶著愛犬扎伊納(Dzaina）出門好幾天，家中僅留一包生米。

但由於家裡被斷水斷電，即使有生米也無法烹煮，米哈伊爾就這樣餓了4天，直到餓得受不了才向鄰居米特里(Dmitry)呼救。米特里看到他的情況原本打算報警處理，但米哈伊爾卻害怕自己會被送到孤兒院，無奈之下只能送食物和果汁給他果腹，但一直到隔天還是沒看到阿扎倫科娃回家，擔心米哈伊爾在繼續下去會出事才終於決定報警。

警方一直到阿扎倫科娃離家8天後才終於找到她，當時她正在遛狗，表示這段時間她都待在朋友家，但被問到為什麼沒有照顧兒子，她僅回應，雖然把兒子留在家裡，但有留米給他，現在只想趕快回到他身邊補償他。

米特里透露米哈伊爾當時所處的環境非常糟糕，不僅沒有食物和水，還到處都是蟑螂，以及難聞的味道，完全無法理解阿扎倫科娃對待孩子的行為。目前米哈伊爾還在醫院接受治療，而阿扎倫科娃將面臨法院起訴和失去孩子監護權的下場。