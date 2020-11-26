當兵是不少台灣男性共同的記憶，一談到這話題，許多男人常常滔滔不絕、聊到渾然忘我，尤其是嚴格的軍中紀律，和精實的體能訓練，總讓人大喊吃不消。日前就有網友不禁好奇，「當兵什麼連最強？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，一般人多半是被分配到炮兵、通訊、步兵等等，但他也不禁好奇「如果分配到弓箭連，是不是可以說嘴一輩子呢？有弓箭連的鄉民可以分享一下嗎？當兵什麼連最強？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「最爽是營部連」、「第三營第三連」、「我爸精誠連，整天說戰技競賽比海陸強」、「勤務連啊，尤其國防部等級以上的」、「保傘連，還有專屬軍歌」、「反甲連最煞氣」、「認真回，兩棲或陸軍衛兵連」、「總統府，館前連，天下第一連」、「我裝甲步兵連的，我覺得是海陸」。

另外也有不少過來人，一面倒點名「裝甲步兵連」最強，「裝甲師」、「裝甲連」、「裝甲連伙食也可以」、「裝甲步兵連」、「當然是裝甲步兵連」、「裝甲步兵連吧」。