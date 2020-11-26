菲律賓北達沃省（Davao del Norte）一名男子唐登（Dondon）本月21日為了拯救被河流沖走的流浪狗而不幸溺斃，沒想到就在搜救隊救援過程中，一名圍觀女子吉特雷斯（Shanel Guiterrez）竟意外拍到「靈魂出竅」的驚悚畫面，而她深信那正是唐登的身影。

根據《太陽報》報導，唐登在當地一處砂石場發現有隻流浪狗掉入湍急的河流中，不斷掙扎求生，他見狀立即挺身而出想將狗狗救上岸，不料當他成功將狗狗推回岸邊時，自己卻陷入泥沼並消失在河水中。唐登的同事後來發現事情不對勁，隨即對外求援，並且設法營救唐登。

搜救隊獲報後，也火速趕抵現場，並用挖土機開挖河床，進行全面性搜索。約莫2小時候，一旁圍觀的女子吉特雷斯竟然拍到一縷白濁的男人身影，緩緩的從水中爬起，接著往岸邊走去後化為烏有，由於該身影與唐登的身形極為相似，讓她深信那就是唐登的靈魂，「看到這毛骨悚然的一幕後，我全身起雞皮疙瘩，我完全沒想到會在手機上捕捉到這樣的畫面。」

吉特雷斯強調，影片沒有經過任何加工變造，當初之所以會拿手機拍，只是單純想要紀錄搜救的畫面，沒想到卻意外拍到唐登「靈魂出竅」的畫面。她接著說道，包含唐登在內，這條河川已帶走3條人命；儘管最後唐登有被救起，但是早已失去呼吸心跳，離奇的是，他的遺體就是在吉特雷斯捕捉到白濁形體的周遭被發現。