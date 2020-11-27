狗不只協助人類救援，也是戰場上得力助手。英國一隻偵查軍犬Kuno，2019年至阿富汗執行任務，當時部隊遭敵人用手榴彈突襲與機槍掃射，而Kuno第一時間採取行動，逮住持槍的歹徒，逆轉陷入膠著的戰況，救了英國特種部隊的多名士兵，但牠的後腿也因此中彈而截肢，近日獲頒PDSA迪金勳章。

根據《都市報》報導，比利時瑪連萊犬Kuno是一隻偵查犬，主要在作戰時，協助士兵尋找武器並擊敗敵方，2019年5月牠與部隊抵達阿富汗，期間進行突襲任務，軍隊當時被敵人以手榴彈攻擊，隨後又遭機關槍掃射，最終特種部隊被埋伏的敵方包圍，戰況頓時陷入僵局。

Brave Kunu suffered life-changing injuries, but his actions saved the lives of his team 🎖🐶 由 Metro 發佈於 2020年11月24日 星期二

士兵隨後派出Kuno幫他們突破重圍，而牠第一時間就衝向門口，向敵人展開進攻，對方發現後趕緊將槍口對準Kuno，經過幾次激烈對峙後，儘管Kuno的後腿已中彈，但牠仍未因此感到畏懼，持續保持作戰狀態，最終成功咬住敵人的手臂，將對方摔在地上。

有了Kuno的協助後，原本陷入困境的特種部隊，順利進入一同消滅敵方，Kuno成功改變戰局，儘管Kuno在回程的直升機上立即進行治療，但由於子彈貫穿主動脈，牠的傷勢非常嚴重，在戰區進行多次手術，最終面臨截肢的命運，而Kuno的奉獻非常大，現已退休並被授予PDSA迪金勳章。

頒發迪金勳章的總幹事麥克勞林(Jan McLoughlin)表示，「Kuno是真正的英雄，牠英勇的行為拯救了許多人，儘管當時已受傷，但牠仍執行任務到最後」，國防部部長華萊士(Ben Wallace)指，非常開心Kuno能獲得PDSA迪金勳章，對於部隊訓練出來的軍犬，能在國內外任務中提供協助感到自豪。