美洲豹與鱷魚生性兇猛，但當牠們打起架來，究竟哪一方會贏，總是引發關注。巴西潘特納爾濕地有一隻美洲豹，日前成功捕到凱門鱷，並咬著獵物拖出沼澤，期間鱷魚一度掙脫但仍被逮住，驚悚畫面也被攝影師拍攝下來，讓不少民眾驚呼連連。

根據《每日郵報》報導，30歲的馬丁（Abigail Martin）來自美國紐約，創立非營利組織「美洲豹識別計劃(Jaguar Identification Project)」，主要為了建立美洲豹的數據庫，更深入了解牠們的習性，她於今年4月至世上美洲豹密度最高的潘特納爾濕地（Patanal）進行研究。

馬丁期間目擊美洲豹狩獵畫面，當時美洲豹咬住一隻重達80磅(約36公斤)的凱門鱷，並將牠從沼澤裡拖出來，而鱷魚一動也不動，看似已奄奄一息，馬丁透露「影片中的美洲豹被叫Mick jaguar，是當地著名的美洲豹，以在遊客面前獵殺巨型凱門鱷為名」。

馬丁指，美洲豹將鱷魚咬出來後，原本以為獵物死了，因此鬆開嘴想找到更好的施力點，沒想到凱門鱷居然裝死，發現有逃脫機會後，便用力狂甩試圖掙脫，期間一度重獲自由，但最終仍被美洲豹緊緊咬住，並被拖進草叢中。馬丁對此表示，每當目擊野外的震撼畫面後，就會覺得生活中的一切都是小事，讓感官恢復活力。