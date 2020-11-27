國寶級野生動物來作客！大陸陝西漢中一名住戶，驚見自家院子闖進一隻金絲猴，而且牠完全不怕人，當地村民得知後，都覺得非常新奇，經常會來餵食牠，金絲猴每天就像大爺一樣，不需要尋覓食物就有東西吃，導致牠根本不想離開，在屋主家一待就是1個月。

綜合陸媒報導，留壩縣一名住戶的院子裡，1個月前出現了一隻金絲猴，讓附近村民都非常驚訝，經常會有人專程去看牠，有時人數甚至多達百人，但有趣的是，金絲猴完全不怕人，就算有陌生人靠近，牠仍悠哉的坐在地上，彷彿把大家都當成同伴一樣。

期間有不少村民會餵食金絲猴，而牠則霸氣的坐在地上，有時還會撓撓自己的腿，神態像「山大王」。當地林業局對此表示，由於金絲猴是野生動物，因此有自主生活的權利，而且牠自願留在住戶家中，並非被人圈養，相關部門也多次派人去查看了解狀況。

金絲猴屬國家保護動物，且牠有野外自主生活的能力，因此林業局也無法進行驅趕，更不能送往動物園圈養，目前都會定期查看金絲猴，而牠的健康狀況非常良好。不少人則笑歪表示「這裡伙食好，山大王賴著不想走了」、「金絲猴：這群猴子一定是看上我了」、「我覺得人與大自然就應該這樣友好相處，我喜歡看這一幕」，不過也有人認為「長期投餵不是好事，人類和野生動物還是要保持距離比較好」。