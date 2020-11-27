許多人看到一隻蜜蜂時，就會趕緊躲開，深怕被螫到，若看到一整面蜂窩牆，恐怕會讓人嚇壞。日本有一名網友至祖父家，期間拉開一側的窗簾時，秒被眼前的景象嚇壞，玻璃窗外是整面蜂窩，而密密麻麻的蜜蜂在窗上亂竄。

窗外爬滿密密麻麻的蜜蜂，宛如一個大型蜂箱。(影片來源/youtube/蜂の巣おじさん)

日本一名棒球運動員「關洸司朗」，日前在推特帳號@Sekikou23上，分享系列讓人發毛的照片，指祖父屋內其中一間房，已有一段時間沒人使用，日前他進房查看時，拉開一側落地窗的窗簾，眼前明明是一片透明玻璃，但卻看不到屋外風景，而是一整面蜂窩，裡面更是爬滿成千上萬的蜜蜂，從屋內就能看到牠們的動向。

窗外彷彿是一個巨型蜂箱，關洸司朗嚇得根本不敢開窗，無奈的表示「祖父家的窗戶外，有著一個巨大鋒箱，看到蜂巢的橫切面，是不是很值得，但我應該如何處理」，而他也將影片上傳youtube，更自嘲把頻道名稱改為「蜂窩叔叔」，也提到大概有5年的時間，未使用這一間房。

原po趁晚上竟距離拍攝，只見蜂全進入睡眠狀態。(影片來源/youtube/蜂の巣おじさん)

由於照片非常震撼，吸引10萬人按讚，表示「到底要多久沒注意，才可以讓蜂窩長的這麼大？」、「這個蜂窩應該有1年了吧！蜜蜂通常會在冬天遷出，而且方形巢較罕見，屋主到時可以考慮出售」、「蜂王冬天就會離開巢穴，而工蜂則會死亡，建議在那段時間請專業人士來移走比較安全」。