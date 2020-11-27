行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院施政報告，國民黨立委不滿民進黨團護航，祭出包括豬心、豬腸、豬皮等豬內臟攻擊，藍綠雙方爆發肢體衝突。對此，就有網友不禁好奇「什麼內臟丟了容易發臭？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「丟什麼內臟容易發臭也最難清？」為題，針對朝野黨團在神聖的國會殿堂上，繼水球、麵粉之後，首次發動豬內臟攻勢，嘲諷表示友人今天去聽主管報告，「結果竟然爆氣朝主管丟豬內臟，搞得地上整坨內臟，又有地毯，估計清理加除臭要花上幾天了…」但也不禁好奇，「什麼內臟丟了容易發臭？豬大腸？腰子？心肝肺？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「直腸（粉腸）」、「直腸前段，大腸頭」、「腸子，裡面有一堆消化到一半的東西效果更佳」、「消化系統和腎臟類的」、「1.沒去尿腺的豬腎 2.帶屎的豬腸 3.帶洨的豬睪丸」、「肝比較容易發臭」、「腎有尿味，腸有屎味」。

不過也有網友點名「雞蛋」的腥臭味絕對完勝內臟，「臭雞蛋！那味道很臭而且很難清掉」、「太陽底下曬幾天的生雞蛋，這個應該比內臟恐怖」、「認真回，壞掉的雞蛋臭味比內臟強大」。