大貓熊寶寶「圓寶」即將滿5個月大，近日也準備迎來出生後第一個冬天，而臺北市立動物園也備了「冬筍」，當「圓寶」首次看到新美食，也感到非常好奇，把冬筍緊抱在懷裡狂啃，超萌模樣逗得保育員哈哈大笑，指「圓寶」看起來像是「冬筍御飯糰」。
隨著台灣逐漸入冬後，保育員近日也準備季節限定的冬筍給「圓圓」享用，豈料大貓熊寶寶「圓寶」一看到冬筍後，眼睛突然亮了起來，馬上衝了過去試吃，但由於牠還不會吃固體的食物，因此只能撈進懷裡又舔又啃，想幫媽媽「圓圓」嚐嚐味道，成了園區內今年第一隻「吃」到冬筍的大貓熊。
而「圓寶」啃冬筍啃到一半握不住，還使出雙腳幫忙，最後嘴巴啃到酸後，又叼起掉在旁邊的筍皮玩，發現自己無法吃冬筍後，甚至還一屁股坐在竹筍上，儘管手裡已抱著一根冬筍，眼睛還是緊盯著地上的，看樣子很喜歡冬筍，應該非常期待長大，而「圓寶」拱背狂咬冬筍，毛茸茸的三角形背影，搭配抱在懷中的冬筍，看起來像是一顆內餡包冬筍的御飯糰。
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