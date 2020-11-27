火車是不少民眾通勤的大眾運輸，不過日前卻有一名女網友不解，火車的「方向盤」究竟有何作用？貼文一出隨即掀起熱議，貼文更釣出內行人解答。

原PO日前在PTT「八卦板」以「火車的方向盤是幹嘛的」為題，PO文透露，搭火車時看見一名駕駛員抓著方向盤開火車，讓她不禁好奇「火車不就只有一條路嗎？這個方向盤是幹嘛用的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言猜測「太快，手扶用的」、「甩尾啊，從南下飄向北方」、「走支線還是要轉彎的吧？」、「只是個扶手而已吧，加減速全在同一根操縱桿上」。

不過也有內行人出面解答，「那是功率閥，類似汽車的油門」、「舊的方向盤是油門，現今都是操縱桿了」。

說到火車，有點年紀的民眾對於部分台鐵列車車廂內特有的「拱門」設計，肯定不陌生，卻不知它的背後用途，還以為只是為了美觀。事實上，這種「柴聯自強號」在南迴鐵路、台鐵支線等非電氣化的路段還算常見，不過缺點就是噪音大、柴油味重，優點則是好維修、故障率低。

然而「拱門」的真正用意是為了遮蔽柴油管線，過去也有鐵道迷解答，「那是排氣管走的管道，引擎在車底，煙囪在屋頂」、「自強號2種經典…超豪華內裝的英國婆跟有拱門的DR車系」、「柴聯車，內部是散熱管線與排煙管，未來東台灣逐漸完全電氣化後會越來越少見」。