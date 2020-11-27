非洲是世界面積第二大洲，擁有12億人口，是人口第二大洲和第三世界國家主要區域，同時也是世界古人類和古文明的發祥地之一。不過日前就有網友不禁好奇，「非洲物產豐隆，但為何會窮？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，非洲是人類的起源之地，有著豐富的礦產資源，自然景觀也十分壯闊，歷史上似乎也沒什麼重大天災發生，算是非常適合人類生活，但也不禁好奇「為何在非洲的許多國家會是全世界數一數二窮的呢？這麼大塊的土地是怎麼經營成這樣的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「熱啊，太熱的地方，動都不想動」、「太熱，傳染病」、「非洲農業不發達，必須要有金坷拉」、「沒路，想要富，先修路」、「世界上多的是物產豐富，礦產豐富，人民生活悽慘的國家」、「教育還沒起來，科技先到了」、「內戰，內亂，大屠殺」。

更有不少人一面倒指出與歐洲列強勢力有關，「因為歐美搞的啊！讓其內戰不止才能獲利」、「歐美最後離開把各民族混在一國讓他們內戰，再用公司操控當地資源」、「外部勢力掌握多數資源，官員又貪圖己利」、「工業革命時代離歐洲太近，整個被玩爛，剝削到死」、「離高科技發展的強權太近，直接被當資源倉庫在用」、「歐美殖民國的鍋，進去教當地頭人圈地，奴役人民大量種歐美人要消費的茶葉、咖啡等，然後用很剝削的價格去收，當地缺糧又只能跟歐美用高價買」。