結婚是人生大事，在台灣也有不少習俗需要遵循，像是新娘必須要過火爐、踩瓦片，象徵淨身與驅邪，還有早生貴子的含意。不過日前就有一名新郎在迎娶時，被媒婆要求，需偕同新娘一起踩瓦片，讓在場的人都相當錯愕。貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人提出2個說法，解釋背後用意。

原PO今（27日）在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，近來家中辦喜事，但是有別於一般都是新娘踩破1片瓦片的傳統印象，媒人婆特別在門口放了2片瓦片，還要求2位新人進門時必須各自踩破1片，讓新郎錯愕直呼「沒有新郎在踩瓦片的啦！」不過媒人婆卻相當堅持，態度強硬表示「這是習俗！你一定要踩破！」此話一出，原PO也不禁好奇問道「這到底是哪國的習俗？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「新郎不都踩花哪有人在踩瓦的啦」、「媒人講話你敢嘴？等等叫你踩鋼板」、「當初就是因為踩瓦片加過火，讓我的白紗就這樣燒掉一半」、「我當新娘也不踩，這個代表女生進門要去污穢避邪什麼的，都什麼年代了？男女平等，女性並不代表污穢」。

事實上，依照傳統習俗，新娘進入男方大門前，不可踩及門檻，必須踩碎地上瓦片，接著再跨過有炭火的火爐，象徵將之前不好的丟到門外，把好的帶進門；此外，傳統社會重男輕女，而「弄璋」是生男，「弄瓦」則為生女，因此新娘踩破瓦片，意味能替夫家順利添丁。

至於原PO提到，新郎也要踩瓦片一事，也有內行人提出解答，直言「新郎也不要把壞的帶進門、生孩子是2人的事，所以新郎也要一起破」、「其實不只是新娘要踩瓦片，若新郎在破月出生，相對也會反剋岳家，才有『男人破月破妻門，破得岳母頭發昏』一說」。