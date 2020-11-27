貓界的「時間管理大師」非愛爾蘭這隻貓咪莫屬！飼主麥克萊爾（Aoife McAleer）家中有2隻貓咪，分別是賓士貓Jagger和玳瑁貓Cookie，由於牠們熱愛自由，經常在外閒晃，終日不見蹤影，於是麥克萊爾突發奇想，何不買追蹤器掌握貓咪一整天的行蹤？沒想到卻意外發現，Jagger還有另外5個家，甚至有其它名字，讓他哭笑不得。

麥克萊爾表示，個性奔放、愛好自由的Jagger在家待不住，有限的室內空間給牠帶來不少壓力，於是麥克萊爾索性將牠結紮後讓牠出門放風，有趣的是，Jagger總是每天在外頭遊蕩，並準時在下午5點回家吃飯。

後來麥克萊爾實在按耐不住好奇心，突發奇想的買來GPS項圈，配戴在Jagger身上，藉此掌握牠一整天的行程，沒想到卻意外發現Jagger的移動範圍相當大，並且每天固定造訪5個地點。

後來麥克萊爾循著GPS紀錄，找到這些場所，赫然驚覺Jagger除了自己家之外，竟然另外還有「5個家庭」，天天在別人家玩耍、吃飯，其中一戶甚至幫牠取了Peter的名字。

有趣的是，Jagger無論在其他家庭吃了多少食物，都能準時在下午5點左右到家，並且食慾不減的吃下麥克萊爾為牠準備的食物，堪稱是「貓咪界的時間管理大師」。

有了Jagger的前車之鑑，麥克萊爾也幫另一隻玳瑁貓Cookie戴上GPS項圈，但Cookie的移動範圍多半是在家裡附近，或許是跟牠生性緊張有關，因此不會離家太遠，只敢在家裡附近閒晃。

麥克萊爾將影片上傳到TikTok，笑說自己很幸運，養到2隻個性南轅北轍的貓咪，未來也會持續觀察Jagger和Cookie奇妙旅程。

不少網友也直呼驚奇，紛紛留言回應「笑死！根本社交貓里長」、「厲害了這隻貓貓」「好一個貓咪界時間管理大師」、「每天吃5餐身材還能保持這麼好，實在不容易啊」、「飼主應該傻眼：原來我只是5個奴才中的其中一個」。