牙買加一名5歲男童米克勒，日前買完甜食準備回家，豈料期間竟被6隻比特犬圍攻，頭皮與左耳都被扯下來，而當他的哥哥趕到現場時，甚至還有狗仍咬著他不放，男童全身都是血倒在地上，隨後被送往醫院救治。

This is horrific, the poor little lad. 由 Daily Star 發佈於 2020年11月25日 星期三

根據《每日星報》報導，米克勒（Mickele Allen）於22日出門，至糖果店買甜食吃，回家路上竟被6隻比特犬包圍，狗群不知什麼原因開始攻擊他，弱小的米克勒根本來不及逃走，只能任由比特犬撕咬，痛苦倒臥在血泊中，而米克勒的哥哥趕到現場後，甚至目擊其中一隻還再攻擊米克勒。

米克勒隨後被送往當地醫院治療，他有多達60%的頭皮被撕掉，額頭、左耳、左臉頰、手臂及雙腿受傷嚴重，由於手術費用相當昂貴，蒙特弗醫療中心（Montefiore Medical Center）的加芬醫師（Dr. Evan Garfein）得知後，發起募款活動，順利籌到25萬美元(約新台幣712萬元)，將米克勒送至紐約市接受治療。

米克勒經過9小時的皮膚移植手術後，他的恢復狀況良好，精神狀態也不錯，而米克勒的媽媽格林德利(Shereen Antoinette Grindley)表示，「他恢復的很快，現在能吃飯和說話，他真的是太神奇了」，對於醫師團隊與捐款者都非常感謝。