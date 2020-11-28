哺乳動物正常在生產過後，才會產生母乳，豈料竟有一隻母狗，明明沒懷孕卻離奇脹奶。澳洲一名主人在遛狗期間，發現了一隻受傷的小喜鵲，疑似已被鳥爸媽拋棄，因此便將牠帶回家飼養，有趣的是，家中愛犬竟把喜鵲當成自己的孩子，甚至在沒有懷孕的情況下脹奶。

根據《每日郵報》報導，45歲威爾斯(Juliette Wells)居住於昆士蘭庫蜜拉(Coomera)，今年9月帶1歲愛犬佩吉（Peggy）出門散步，期間佩吉發現地上躺著一隻小喜鵲，並露出非常擔心的表情，而喜鵲幼鳥狀況並不好，看起來非常的虛弱。

而威爾斯隨即左右查看，都並未發現喜鵲爸媽的蹤影，直到抬頭才發現，樹頂上有喜鵲窩，但在原地等了2個小時，都不見成鳥飛下來，推測「牠應該是從巢裡摔下來的，而爸媽最終選擇拋棄牠」，由於不忍心看著喜鵲寶寶自生自滅，因此便將牠帶回家照料。

Peggy thought the frail magpie was one of her babies. So beautiful ❤️️ 由 Daily Mail 發佈於 2020年11月25日 星期三

威爾斯與丈夫里斯（Reece）為了照顧喜鵲，還特地向當地野生動植物專家諮詢如何照料，由於小喜鵲看似奄奄一息，而且抵達他們家後，一睡就是2天，當時夫妻倆便認為，小喜鵲難以順利長大，牠應該隨時都可能喪命，但神奇的是，大約一個星期後，牠竟已完全康復了。

威爾斯提到，看小喜鵲逐漸恢復健康，夫妻倆便經常將門窗打開，試圖讓牠飛回大自然，但小喜鵲似乎沒有離開的打算，里斯還並替牠取名為莫莉(Molly)，「我們還教牠如何抓蟲吃，但牠似乎以為自己是狗，經常追著佩吉跑」，狗鳥關係非常親密，似乎還有牠們專屬的語言。

莫莉非常喜歡佩吉，而佩吉對牠也是百般呵護，但離奇的是，佩吉先前突然脹奶，威爾斯以為牠懷孕，趕緊帶給獸醫師檢查，發現牠根本沒有懷孕，推測佩吉可能把喜鵲當成自己的小孩，因此脹奶產生母乳，就像是準備餵養小狗一樣，狗鳥之間的特殊聯繫，也讓飼主驚呼連連。