狗若被棄養了，牠們根本不知道，仍會待在原地等主人。墨西哥一名動物救援者，日前得知公園長椅上，有一隻被鐵鍊拴住的小黃狗，眼神經常盯著路人，似乎想找到自己的主人，因此趕緊至現場查看，發現小黃狗身旁還有一張紙條，內容讓人看了秒淚崩。

根據《The dodo》報導，動物救援者戈德堡（Marcela Goldberg）日前得知，公園的長椅上，被綁著一隻被遺棄的小黃狗，由於新冠疫情爆發後，社區就出現大量棄養潮，因此對於這一起棄狗事件並不驚訝，並與同事加林多（Azul Galindo）趕往公園查看。

Max estaba muy asustado y hubo que acercarse con cautela para poder llevárselo. pic.twitter.com/HU7uDv4yjZ — Mascotas Coyoacán 🐾 (@MascotaCoyoacan) November 22, 2020

而當時附近聚集幾名鄰居，擔心小黃狗很久沒吃飯，因此還帶了水與食物給牠，但小黃狗似乎非常害怕，當有人靠近時，牠就會不斷吠叫，而小黃狗又被用鐵鍊綁在長椅上，其它人根本難以靠近協助，但有趣的是，牠的身邊卻有一張被石頭壓住的紙條。

紙條上寫著，「請收養我：麥克斯，求你收下這一隻可愛的狗，並好好的照顧牠，與狗分開讓我非常難過，但我必需要這樣做，因為我的家人經常會虐待牠，看牠處於這樣的環境裡，也讓我非常痛心」，言語間希望能幫愛犬找到好歸宿，更表示若不想養也沒關係，但請不要把紙條拿走。

戈德堡希望可以幫助小黃狗，但由於牠的警覺性非常高，儘管用食物誘惑，也難以分散牠的注意力，最終戴上防咬手套，並致電給專門訓練兇猛犬的專家尋求幫助，而在對方的指導下，戈德堡順利切斷小黃狗脖子上的鐵鍊，而當鍊子斷掉後，小黃狗的態度也跟著改變，雖仍會感到恐懼，但不再對救援人員吠叫。

Ya estamos con el perrito en el hogar temporal donde pasará la noche. Por ahora, es amigable conmigo. pic.twitter.com/rTA9ztDtnQ — Mascotas Coyoacán 🐾 (@MascotaCoyoacan) November 23, 2020

戈德堡款緩緩將小黃狗帶上車，開至收容所的途中，也逐漸恢復平靜，7個月大的牠，被取名為「波士頓（Boston）」，目前正在學習如何信任他人，而波士頓也慢慢展現出調皮、愛撒嬌的個性，目前收容所已開放申請領養，救援人員目前正在審核，要幫牠找到合適的家庭，以免二度被拋棄。