對於新發現的古生物，多數以發現地或發現者名字命名，但近日一種5億年前特殊的三葉蟲，命名竟與歌手周杰倫有關。大陸研究員日前在山東濰坊地區，發現一類獨特的三葉蟲，而其中一名年輕的研究員是周杰倫的狂粉，便將三葉蟲命名為「范特西蟲」。

根據《澎湃新聞》報導，遠古生物三葉蟲的頭部為半圓形，肋葉紋理分明，在距今5.2億年前的寒武紀早期就已出現，直到2.4億年前二疊紀才滅絕，在地球上生存將近3.2億多年，因此寒武紀也被部分科學家稱為「三葉蟲的時代」。

中國科學院南京地質古生物研究所的90後碩士生孫智新，與導師趙方臣研究員等人，於2018年至山東濰坊的華北地台研究，在寒武紀中期饅頭組地層中，發現了一種獨特的三葉蟲，頭部輪廓像一對兔子耳朵，且長達背殼總長度的一半，而鞍前區向前延長，中間還有凹口，由於受到特殊頭蓋的影響，因此側邊形成平直的砍刀狀。

有趣的是，按照傳統方式會以三葉蟲的外型為命名方式，被稱做「耳形濰坊蟲」，但孫智新認為，特別名字才配得上特殊的三葉蟲，因此以歌手周杰倫的經典專輯《范特西》為依據，命名為「耳形范特西蟲」（Phantaspis auritus），在論文中更提到，屬名源自古希臘語「phantasis」，是英語「fantasy」的詞源，除了指三葉蟲奇幻的外骨骼外，還有周杰倫專輯。

孫智新強調，此命名是一語雙關，不只代表三葉蟲奇幻的外型，同時向敬天馬行空的周杰倫致敬，「算是一種理科生的浪漫吧！」相關研究發表於古生物學期刊《波蘭古生物學報》。