現代人工作繁忙、生活壓力大，因此放假的時候可能就會想要遠離都市，到野外放鬆心情，而露營就是一個可以親近大自然、暫時拋卻煩惱的好方法。最近，日本一名網友外出露營，然而在睡覺的時候突然感覺有重物壓在雙腳上，讓他有些惶恐不安，不過打開手機手電筒一照，才發現竟是2隻萌獸來「無償陪睡」。

這名網友「@awesome_hnysk」在推特上發文、分享照片，日前他前往野外露營，不過在半夜睡覺的時候，突然覺得自己的雙腳被重物給壓住了，當時他有些害怕不安，鼓起勇氣睜開眼睛一看，才發現竟是2隻流浪貓偷偷跑進帳篷內「陪睡」，牠們正瞇著眼睛躺在推主的雙腿之間，舒服睡覺的模樣相當可愛，推主看到後也立刻拿起手機把這幕給拍下紀念。

但推主透露，在自己醒後不久，這2隻流浪貓似乎也被驚醒而跑走了，但就在推主一行人準備收拾帳篷，結束這次了露營之旅時，流浪貓又再度跑到帳篷附近和他們玩耍，讓他們推遲了原本預計要離開的時間，但推主也非常享受被流浪貓「打擾」的時光，直言「非常有趣！」。

照片曝光後，網友們也都被流浪貓毫無戒心的睡姿給融化了，紛紛留言：「快告訴我你在哪裡露營的！」、「好險不是熊寶寶或其他野生動物，不然可就有大麻煩了」、「你就是被喵皇欽點的鏟屎官！」、「太可愛了！但如果是我絕對不敢在黑暗中睜開眼睛」、「這個訪客也太讓人羨慕了吧！」。