若看到寵物一動也不動，對年幼的孩子來說，可能會誤以為牠們死了。泰國有一名媽媽，日前帶2隻吉娃娃去動物醫院做結紮，由於麻藥還沒退完，因此牠們便躺在椅子上，四肢打直還吐舌頭，小主人發現後，以為愛犬過世了，難過到跪倒在地上痛哭，兒子浮誇的模樣讓媽媽看得哭笑不得。

位於那空沙旺府的獸醫診所，日前在粉專「คลินิคพอเพียงรักษาสัตว์ – นิยม」分享照片，當時2隻吉娃娃剛做完結紮手術，隨後被主人帶回家，但因麻藥還未退光，所以牠們完全不會動，而且雙腿打直，側身躺在椅子上，嘴巴還吐出舌頭，就算小主人嘗試撫摸牠們時，愛犬也都沒有反應，當場把他嚇壞。

小主人當時誤以為愛犬死了，坐在牠們的身邊落淚，甚至還難過到臉朝下趴在地上，更一度用下巴靠著狗，似乎想將牠們喚醒，直到媽媽說出真相後，他才破涕為笑，鼓起勇氣摸狗，還露出尷尬又害羞的表情，在等待愛犬清醒的期間，他則堅持守在身邊。

照片曝光後，貼文獲得6千多人按讚，紛紛表示「這小孩很可愛，擁有一顆溫暖的心」、「求男童的心理陰影面積」、「媽媽很壞，還一直不告訴他真相，讓兒子哭這麼久」、「狗：小主人麥吵(台語)，我麻藥還沒退啦」。