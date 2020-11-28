時序進入到冬天，全台氣溫驟降，民眾紛紛從衣櫃翻出保暖衣物禦寒，甚至準備添購冬裝，不過近日卻有一件「鏤空毛衣」在日本爆紅，超奇特的鏤空設計，讓網友百思不得其解，不禁打趣笑說「這毛衣也太清涼了吧！」

這件神奇毛衣放在網購平台上，乍看似乎與一般的白底條紋毛衣無異，但是將它穿上身後，這才發現，毛衣的主體竟然就是被挖空的條紋，越穿越清涼的透視設計，就連胸前兩點也遮不住。

畫面曝光後，網友全看傻了，不禁留言直呼「太扯了！冬天越穿越少」、「穿上去上身直接鏤空」、「時尚好難懂」、「嚴重的布料不足」、「也太通風了吧」、「我不知道這毛衣到底潮不潮，我只知道冬天穿上它，我一定冷爆」。

事實上，這件神奇鏤空毛衣出自英國品牌JW ANDERSON，或許這樣的毛衣在搭配上挑戰性不小，不過作為造型，絕對是十分搶眼的時尚單品。近期除了有模特兒在時裝秀上展示過，就連南韓男子團體iKON成員宋允亨也曾穿著這件鏤空毛衣拍攝封面照，甚至拍攝新歌MV。