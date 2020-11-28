不少新人都希望可以在婚禮上有一些創新的橋段，讓結婚儀式更加歡樂有趣，只不過偶爾也會有意想不到的意外發生。美國一對新人結婚時，新郎大秀才藝、展現自己的「迴旋踢」，沒想到卻一腳猛擊新娘正臉，她痛到躲去廁所暴哭，這驚人的場面讓大家都尷尬不已。

@gaudsquad Reply to @tigervibe sooo I cried for a bit and he felt insanely bad but it was fine because we ended up partying until 8 am with our best friends ♬ original sound - The Gaudettes

根據《每日郵報》報導，冰上曲棍球選手亞當（Adam Gaudette）和妻子米切拉（Micaela）日前舉辦了婚禮，在儀式中有一段亞當光著上半身，配合著音樂對著新娘跳舞的橋段，不過當他忘我地抬起自己的左腳，準備一展自己「迴旋踢」的技術時，卻因為沒有計算好距離，一腳踢在米切拉的臉上，在場的所有人都嚇了一大跳，亞當也立刻把臉湊近，獻上一吻以示安撫。

只不過米切拉實在是痛到不行，被攙扶著起身時雖然臉上還帶著笑容，不久後就躲去廁所大哭了一場，讓亞當感到非常內疚，但當天的婚禮並沒有因為這段小插曲而毀掉，小倆口仍開心地度過了這美好的一天，和朋友狂歡到晚上8點才結束。

事後，米切拉也把這段搞笑的畫面分享到抖音上，她調侃地說道：「關於我老公是怎麼毀掉我們的婚禮」，很快就吸引了大批網友前來觀看，而在影片中她媽媽的反應似乎也成為了一大亮點，當米切拉被亞當一腳踢上的時候，媽媽竟笑到從鏡頭前飄過去，讓大家忍不住笑說：「果然是親生的！」。