印度北方邦（Uttar Pradesh）一名17歲少女琳琪（Rinki）25日與哥哥庫瑪（Pawan Kumar）騎車從外地返鄉，沒想到途中不幸遭卡車撞上，少女最終因傷勢嚴重，經急救後仍宣告不治。而兩兄妹的父親辛格（Charan Singh）接獲通知後立刻趕往醫院，豈料竟撞見女兒的遺體被隨意放置在醫院樓梯間，還被流浪狗不斷舔咬，讓他十分痛心。
根據《印度時報》報導，辛格抵達醫院時，發現女兒遺體竟然被隨意放置在急診室外的樓梯間，現場不僅無人看管，還放任流浪狗啃咬。
畫面中可見，琳琪的遺體被院方放置在擔架上，並且蓋著白布，一旁還有一隻流浪狗不斷將頭探進白布中，不斷嗅聞、啃咬琳琪的遺體。
親眼目擊這一幕的辛格既震驚又氣憤，強調會對醫院投訴到底，砲轟「這很顯然是工作人員的疏失！」
對此，地方醫院監管官員蘇席爾（Sushil Kumar）表示，整起事件已經展開調查，他深感痛心，目前已經對2名失職人員祭出暫時停職處分。不過他也強調，由於當時辛格拒絕醫院替琳琪驗屍，因此才沒將琳琪的遺體放置停屍間，而是將其遺體交還家屬；認為應該是辛格去上廁所時，遺體無人看管之下，才會出現流浪狗上前啃咬遺體的情況。
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