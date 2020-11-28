做壞事千萬不能讓貓咪知道啊！泰國一名人妻日前回家時，發現自家養的愛貓一直徘徊在家門前，緊盯著樓梯扶手看，而且還不斷喵喵地叫著，出於好奇心人妻低頭檢查，卻意外摸出了「一疊驚喜」，而且還是丈夫偷偷藏起來的「秘密寶物」。

這名泰國人妻奧恩（Orn-areeya Konngoen）家裡收養了3隻流浪貓，平時人和貓之間的感情就非常融洽。日前某天，奧恩外出回家時，發現自家的愛貓不斷徘徊在樓梯間，而且雙眼緊盯著樓梯扶手，還發出喵喵的叫聲，這引起了奧恩的好奇心，於是低下頭查看，沒想到卻在扶手中空的內部發現了總共380泰銖（約新台幣356元）的鈔票，讓她非常開心。

據悉，這些鈔票其實是奧恩丈夫Napachai Trasri所藏的私房錢，沒想到就這樣被自家的愛貓給出賣，隔天他也在自己的臉書中分享了一張照片，可愛的貓咪仰躺在他的懷中，手裡還抱著一條魚，他則解釋這是「背叛的獎勵」，甚至還PO出貓咪坐在太空背包中外出的照片，開玩笑地說要帶牠去寺廟。

這對夫妻和貓咪可愛又有趣的互動讓網友們看到都笑翻了，紛紛留言：「看來媽媽比爸爸獻上了更多罐罐啊～」、「這就是我不養貓的原因」、「自己的罐罐就是要自己賺」、「爸爸的秘密逃不過貓咪的手掌心啦～」、「瞞過了老婆，但沒有瞞過貓咪啊」。